Un Piano per gestire i tesori del bosco 

Dalla proficua collaborazione tra pubblico e privato nasce il nuovo Piano di gestione del bosco di Seneghe, che rimarrà in vigore sino al 2033. Lo strumento tecnico-ambientale servirà quindi per valorizzare uno dei polmoni verdi più antichi e meglio conservati della Sardegna, “su Monte”. È stato approvato dall’amministrazione comunale guidata da Albina Mereu che, in cooperazione con diversi privati che possiedono terreni adiacenti alle terre civiche, ha creato un’associazione temporanea “Isterridorzu” di cui il Comune è il capogruppo.

I numeri

Il Piano andrà a gestire 1.316 ettari, di cui 897 di terreni ad uso civico e 419 privati, tramite un contributo del Psr 2014/2020 di 64mila euro ottenuti con l’amministrazione del sindaco Gianni Oggianu. Piano con regole precise che andranno a incidere sull’annuale campagna silvana, con un programma di salvaguardia delle piante e difesa del suolo da erosioni e alluvioni.

L’obiettivo

È quindi un piano pluriennale che andrà a tutelare e preservare il bosco per le generazioni future con la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio biologico, naturalistico, architettonico, storico e monumentale, quindi consentire una maggiore integrazione fra attività produttive di sviluppo rurale e la fruizione ai fini turistici e culturali.

Tenendo conto delle norme vigenti verranno ovviamente protette specie rare come alcuni Licheni epifiti, scoperti di recente, Laboria pulmonaria e Ricasolia, che dimorano nelle cortecce delle piante. Tutelerà gli alberi monumentali: due lecci di oltre 13 metri di altezza e 6 metri di circonferenza, esempi di maestosità e longevità di notevole pregio naturalistico, con un finanziamento di oltre 6mila euro.

Infrastrutture

Lo strumento di pianificazione si occuperà di gestire anche le strutture e infrastrutture e quindi edifici, strade e accessibilità. La strada rurale principale de “su Monte” è quella che taglia il bosco quasi centralmente, parte da Cadennaghe per arrivare a Funtanas, che rappresenta oggi l’unico punto di accesso e uscita dal monte.

Il commento

Proprio sulla viabilità l’esecutivo comunale sta realizzando attualmente un nuovo collegamento tra Funtanas e la strada asfaltata di Perdabba garantendo «la viabilità forestale, l’accessibilità per la raccolta del legname e per il pronto soccorso, la fruizione turistica ed eco-sistemica e prevenzione antincendi», precisa il sindaco Mereu.

Tutte azioni strategiche con un unico obiettivo: proteggere e valorizzare il bene naturalistico del Monte seneghese.

Il piano affonda le radici nel 2004 quando venne istituito il ForEnCarb, un’analisi della storia selvicolturale condotta dall’Università di Sassari, e del Centro studi Nuoro Forestry school, per il periodo 1980-2002, che vide un periodo di legnatico intensivo, conseguente al primo regolamento comunale del 1979.

RIPRODUZIONE RISERVATA