Un piano per garantire le cure agli indigenti 

Un ambulatorio di prossimità per garantire l’assistenza sanitaria ai selargini in difficoltà che, soprattutto per motivi economici, rinunciano a curarsi. Il Comune di Selargius risponde all’appello del commissario straordinario della Asl di Cagliari - Aldo Atzori - e mette a disposizione una parte del centro di aggregazione sociale di via Michelangelo Pira, lì dove a gennaio verrà inaugurato il punto informativo per l’accesso sanitario previsto nel Programma nazionale di equità della salute. «Un servizio a cui teniamo particolarmente, perché tende la mano agli ultimi», le parole dell’assessore alle Politiche sociali, Sandro Porqueddu, dopo il sì in Giunta alla convenzione con l’Asl 8.

Il documento

Nel documento di ventinove pagine vengono spiegate modalità di accesso e prestazioni mediche garantite, con il coinvolgimento di medici e uno psicologo con competenze in medicina delle migrazioni e di prossimità. Dalle visite oculistiche a quelle ginecologiche, ma anche geriatriche, cardiologiche, pediatriche, per citarne alcune. Di fatto il centro di via Pira sarà la prima tappa dove verranno fatti i primi colloqui e valutate le esigenze specialistiche, poi i pazienti saranno indirizzati negli ambulatori Asl di riferimento per le visite richieste o proposte. «L’obiettivo è contrastare la povertà sanitaria nelle fasce di popolazione in difficoltà socio-economica o in condizione di marginalità», sottolinea l’assessore Porqueddu. «E abbattere le disuguaglianze in campo sanitario offrendo assistenza gratuita e accessibile a chi spesso non riesce ad accedere alle cure essenziali: famiglie a basso reddito - al di sotto dei 10mila euro - persone senza fissa dimora, migranti e in grave difficoltà economica».

I locali

Dopo un sopralluogo congiunto c’è l’ok per l’utilizzo dei locali di via Pira che il Comune mette a disposizione dell’azienda sanitaria locale. L’erogazione delle prestazioni avverrà in giornate prestabilite e dedicate - viene precisato nella convezione - probabilmente nel fine settimana in modo da non interferire con le attività di aggregazione per i ragazzi e il doposcuola per i bambini. «Il progetto rappresenta un’importante opportunità per la popolazione, che in una fase successiva prevede anche la fornitura di farmaci», spiega l’assessore alle Politiche sociali del Comune.A gennaio si parte con la sperimentazione del punto informativo. «Faremo anche una campagna di informazione, iniziando dalle scuole, per arrivare alle famiglie residenti in città che - per un motivo o per un altro - non usufruiscono dell’assistenza medica di cui hanno bisogno», aggiunge Porqueddu.

