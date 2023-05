Un piano per fermare l’erosione nelle spiagge 

Seicentomila euro per combattere l’erosione a Punta Molentis, Cava Usai, Porto Sa Ruxi e Campulongu. La somma – in seguito al sopralluogo effettuato ieri dal commissario straordinario Remo Ortu e dall’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu – sarà messa a disposizione, appunto, dalla Regione nell’ambito di un programma triennale (la prima tranche dovrebbe arrivare già quest’anno).

Il progetto

Il progetto, predisposto dal direttore dell’Area marina Fabrizio Atzori, prevede una serie di interventi. Tra i principali la «mitigazione del fenomeno del ruscellamento superficiale le cui conseguenze - viene riportato nel documento - stanno comportando gravi rischi sia per la salute e incolumità delle persone che per il sistema vegetazionale a macchia mediterranea» . Oltre ad incanalare le acque superficiali «occorre indirizzare i fruitori della spiaggia lungo percorsi delimitati da staccionate» . Si tratta, insomma, di posizionare o riposizionare le passerelle in legno da Punta Molentis sino a Cava Usai, passando per Simius e Porto Giunco « anche al fine – il riferimento è in particolare a Punta Molentis – di consentire ai disabili l’accesso al litorale» . A Porto Sa Ruxi, inoltre, c’è da salvare un ginepro secolare che è anche il simbolo della località. Ginepro con le radici oramai all’aria a causa, appunto, del percorso dell’acqua piovana. A Campulongu, invece « si rende necessario un intervento straordinario di pulizia della pineta (piante e sottosuolo) per scongiurare il pericolo di incendi e consentire alla copertura vegetazionale di mantenersi e rinnovarsi».

Il sopralluogo

« Il sopralluogo – spiega l’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu - serviva proprio per capire se questi interventi rientrano nei parametri per essere finanziati. Ritengo ci siano tutte le condizioni, se la fase istruttoria andrà a buon fine le somme arriveranno nel prossimo triennio con una parte già quest’anno. Da parte mia e da parte della Regione c’è la massima attenzione per Villasimius». Per il commissario straordinario Remo Ortu « è un ottimo risultato ottenuto in questi mesi – sottolinea – il sopralluogo da parte dell’assessore regionale era l’ultimo tassello di un percorso avviato da tempo. Lo ringrazio per la disponibilità. Ci sono alcuni interventi particolarmente importanti come quello a Cava Usai. Mi auguro che chi amministrerà il paese dal 29 maggio in poi utilizzi al meglio le risorse». Un tassello che va anche a chiudere il grande lavoro di Fabrizio Atzori dopo otto anni alla guida dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Atzori infatti dal primo giugno andrà a ricoprire l’incarico di direttore del parco geominerario della Sardegna: « Dopo Providune, Resmaris e due progetti Por – sottolinea Atzori – stiamo portando a compimento tutte le opere per valorizzare il litorale di Villasimius» . Nel complesso, dal 2015 ad oggi, tre milioni di euro solo sui litorali.