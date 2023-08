Un piano per eliminare le barriere architettoniche 

Un passo importante nell’eliminazione degli ostacoli urbani che limitano l’autonomia dei disabili. Il Comune di Domusnovas ha reperito un apposito finanziamento regionale di 10 mila euro per la redazione del “Peba”, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. «Il Peba, - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - affiancato agli altri strumenti di pianificazione come il Piano particolareggiato del centro matrice (Ppcm) e il Piano urbanistico comunale (Puc), permetterà di censire e programmare l’eliminazione progressiva di tutte le barriere architettoniche del nostro comune e confluirà nei lavori per la redazione del Ppcm in modo da raccordare tutta la pianificazione del centro storico». Di certo, il Peba dovrà tener conto della pavimentazione “a tozzetti” installata con alcune modifiche tra 2011 e 2016 (bando Civis) in via e vico Santa Barbara e nelle vie Gramsci e Meloni. Da subito chi usa la carrozzina e chi ha problemi di deambulazione ha protestato per le tante insidie create dai tozzetti e chiesto, invano, con una petizione da oltre 1500 firme (2014) la creazione di una passerella liscia nelle vie in questione. «Sono barriere ad alto impatto - osserva Saba - per cui di certo il Peba offrirà delle soluzioni che non alterino l’aspetto urbanistico della pavimentazione».