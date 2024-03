Un piano per cambiare l’aspetto di piazza Lecis 

Cercansi risorse per cambiare radicalmente l’aspetto di piazza Lecis.

Il caratteristico spiazzo rialzato racchiuso tra le vie Musei, Sella e Scarzella e un tempo sede del primo asilo nido comunale del paese (fatto erigere nel 1930 dalla pedagogista Elda Mazzocchi Scarzella) costituisce, infatti, un’intera barriera architettonica in cui gradini in pietra e le parti rialzate rendono disagevole a chi ha difficoltà motorie sia il transito nella piazza che l’accesso alla biblioteca comunale (dove campeggia ora un murale della Scarzella) ed alla farmacia che vi affacciano. Inoltre, la forma dello spiazzo fa sì che si creino pesanti ingorghi al traffico ogni volta che un bus effettua la fermata in via Scarzella. Il Comune ha stilato un progetto del valore di 400 mila euro da sottoporre a breve ai nuovi assessorati regionali a Istruzione e Lavori pubblici. «Il progetto di rigenerazione urbana - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - comporta la demolizione e il rifacimento della piazza che verrà abbassata al livello stradale, resa accessibile e dotata di scivoli. Si tratta di una delle priorità individuate con il Peba, il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. In via Scarzella - conclude Saba - contiamo di installare due pensiline per l’attesa dei bus».