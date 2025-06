Un piano parcheggi per 1400 posti auto 

Parcometro in tilt nella spiaggia delle Bombarde nel primo giorno di parcheggi a pagamento e seccature per gli automobilisti che si preparavano al primo tuffo di stagione. «Ci sono stati problemi di natura tecnica che hanno causato disagi, per i quali l'Amministrazione si scusa con tutti gli utenti», fanno sapere dagli uffici comunali, annunciando anche che, con ordinanza dirigenziale, il servizio a pagamento nella zona delle Bombarde sarà sospeso per i prossimi due giorni, per risolvere le problematiche e rientrare cosi pienamente in vigore a partire dal giorno 5 giugno.

Gli stalli a pagamento, al loro esordio per la stagione 2025, hanno funzionato bene, invece, sul lungomare Lido e Maria Pia. «Saranno presto disponibili circa 1400 nuovi posti auto in città. Un piano straordinario che andrà ad interessare numerose aree dislocate in differenti zone della città, anche in prossimità delle spiagge di Maria Pia, e che andranno a rispondere alla grande domanda di sosta per il periodo estivo, ponendo particolare attenzione ai residenti, per i quali sarà prevista, in queste aree, la totale gratuità», annunciano dal Comune. Novità in arrivo anche per la spiaggia delle Bombarde,«l'Amministrazione comunale ritiene di dover rimodulare le tariffe con l'introduzione di una agevolazione residenti e una proposta di tariffazione giornaliera che si ritiene necessaria per il miglioramento del servizio», confermano dagli uffici. Il pagamento si può effettuare con le app Easy Park e Drop ticket.

