Un piano di riqualificazione dei marciapiedi di via Roma  

È stato approvato a Masainas, il progetto di fattibilità tecnica per la messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli spazi e strutture ad esse connesse. In particolare riguarda i marciapiedi della via principale, ossia via Roma. Si tratta di un piano di lavoro inserito in un progetto più complessivo che ingloba i paesi aderenti all’unione dei Comuni del Basso Sulcis, (Santadi, Nuxis, Villaperuccio, Perdaxius, Giba, Tratalias e Masainas). Insieme le amministrazioni hanno risposto a un bando indetto dalla presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali dei piccoli Comuni: prevede un finanziamento massimo di 700 mila euro a paese. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA