Un piano di rilancio per piazza Medaglia Miracolosa 

Piazza Medaglia miracolosa diventerà un esempio virtuoso di riqualificazione urbana e un modello di integrazione sociale, sostenibilità e accessibilità.

Così è previsto in una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nell’ambito della vivibilità e la sicurezza urbana, promossa insieme da Francesca Mulas (presidente della commissione Ecologia urbana e verde pubblico) e Rita Polo (presidente della Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini).

Il documento prevede una serie di interventi mirati alla riqualificazione della piazza, articolati in diversi ambiti, oltre alla riqualificazione delle abitazioni all’interno della programmazione comunale del “Piano delle manutenzioni Erp”, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi, il miglioramento della rete dei sottoservizi, con particolare attenzione a pozzetti e caditoie, la riorganizzazione degli accessi alla scuola dell’infanzia, garantendo un ingresso principale sicuro e funzionale attraverso la modifica dell’inferriata e l’installazione di un cancello.

Prevista anche la manutenzione straordinaria del verde e dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la sicurezza dello spazio durante tutte le ore del giorno. Poi è prevista l’installazione di giochi, panchine e fontanelle per incentivare la frequentazione della piazza da parte di famiglie e residenti, rendendola più vivibile e accogliente; il coinvolgimento attivo dei residenti per garantire il presidio e la cura della piazza, attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e la collaborazione con i comitati di quartiere; la tutela delle fasce più fragili, come anziani o persone con difficoltà legate alla gestione dei rifiuti, attraverso interventi specifici e soluzioni operative. La mozione prevede anche l’implementazione di un sistema temporaneo di videosorveglianza.

