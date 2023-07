Un piano di oltre 30 punti per cambiare il volto del paese 

Samassi cambia volto: l’amministrazione comunale è al lavoro su un’idea progettuale di rigenerazione urbana. Con questo scopo, sono stati investiti seimila euro per affidare a dei professionisti uno studio di fattibilità sulla riqualificazione di numerosi spazi pubblici.

«Il progetto nasce dall'esigenza di una riqualificazione urbana al paese, limitando il consumo del territorio – spiega la sindaca Beatrice Muscas –. Provare a rendere l’edificato compatibile, dal punto di vista ambientale, con l’impiego di materiali ecologici, con l’autonomia energetica e attento all’impatto sull’inquinamento acustico. Sono stati individuati luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa studiando le possibilità di un complessivo innalzamento della qualità della vita degli abitanti».

L’idea progettuale è nata da una proposta dello studio degli architetti Grazia Giulia Cocina e Giacomo Mulas che hanno preso in esame 31 aree e per ciascuna di esse hanno immaginato una nuova connotazione, prendendone in esame – tra le altre cose – il valore storico e ambientale, l’accessibilità, l’importanza strategica. Il cambiamento avverrà nel tempo, stimati circa dieci anni per ridisegnare Samassi e renderlo più vivibile e accogliente. Al momento, sono già allo studio gli ingressi da via Sanluri e da via Serrenti, quest’ultimo con approfondimenti sul miglioramento delle vie adiacenti, in particolare via Don Sturzo e l’area del parchetto.

