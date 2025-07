Un piano da 850 mila euro per i lavori nella piscina 

A Portoscuso la Giunta del sindaco Ignazio Atzori ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la riqualificazione energetica della piscina comunale nel complesso sportivo di Sa Cruxitta. La delibera è finalizzata alla richiesta di finanziamento per un bando regionale sull’efficientamento energetico. L’ammontare complessivo dell’intervento approvato in Giunta è di 849 mila euro, di cui 149 mila di cofinanziamento comunale mentre il finanziamento per cui concorre il Comune è di 700 mila euro.

«Questo progetto prende in considerazione tutti gli aspetti di efficientamento energetico legati alla piscina – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Alimonda – in particolare l’impianto fotovoltaico, ormai obsoleto che dovrebbe essere cambiato e potenziato per rispondere a tutte le esigenze energetiche della piscina, a cominciare dal riscaldamento dell’acqua. Ma nello studio di fattibilità sono stati inclusi anche altri temi di efficientamento, come ad esempio la coibentazione delle pareti».

Con questo progetto il Comune partecipata ad un bando regionale per l’impianto di Sa Cruxitta. La zona accoglie diversi impianti sportivi, tra questi di recente è stato ultimato il campo da bocce al coperto. «L’opera è conclusa, manca il collaudo – dice Alimonda – ed entro settembre dovremo definire la questione della gestione».

