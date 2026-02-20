Un piano da 18 milioni per le scuole 

Un piano da 18 milioni per elevare il sistema scolastico delle superiori del Sulcis Iglesiente a livelli mai raggiunti negli ultimi decenni. Li ha programmati, in parte con progettazioni nuove, parte portando avanti iniziative già elaborate dai precedenti amministratori, la nuova dirigenza della Provincia di Carbonia Iglesias guidata dal presidente Mauro Usai.

Il piano

Si tratta di un vasto piano in cui vengono affrontati in vari istituti i problemi legati alla sicurezza ma anche la necessità dell’innovazione. «Un investimento senza precedenti per garantire edifici sicuri, moderni e funzionali», si limita a puntualizzare Mauro Usai. L’articolato programma è inserito nel "Report manutenzioni” ed è stato presentato dalla Provincia durante un incontro operativo con i presidi degli istituti superiori del territorio, chiamati a loro volta a offrire pareri e osservazioni a questo piano dell’edilizia scolastica. Anche perché nell’arco di nemmeno un anno sono mediamente 300 le richieste di intervento di manutenzione: chiaro che con il varo di questi interventi le manutenzioni dovranno essere sempre garantite, ma certi problemi strutturali verranno affrontati alla radice.

Le scuole

Il programma si basa su risorse del Pnrr (Piano nazionale Next Generation EU), del Just Transition Fund e di finanziamenti regionali. Tra gli interventi più importanti, la costruzione della nuova palestra in via Brigata Sassari a Carbonia (3,1 milioni, progetto però pianificato già due anni fa) e di quella del Liceo Asproni di Iglesias (3 milioni e 200 mila euro). Nel conto anche la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’Istituto professionale “Emanuela Loi” sede di di Sant’Antioco (1,6 milioni) e dell’Istituto “Baudi di Vesme” di Iglesias (1 milione). Sempre a Carbonia, l’adeguamento alle norme di sicurezza e una serie di manutenzioni straordinaria dell’Istituto tecnico superiore Angioy (2 milioni e 250 mila euro).

L’efficienza energetica è un’altra voce che compone il maxi investimento di 18 milioni. Destinati ad esempio 1 milione e 340 mila euro milioni di euro al potenziamento degli impianti, compresa la sicurezza antincendio (con interventi già finanziati per l’Istituto Minerario Asproni-Fermi), l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la manutenzione di 31 ascensori e la sostituzione di caldaie vecchie. Con i fondi del Jtf sono inoltre previsti investimenti in fonti rinnovabili negli edifici scolastici di Carbonia e Iglesias.

La pianificazione mira infine a fare il punto sugli interventi di riparazione nei vari istituti del territorio. Sono una caterva: dall’incontro con i presidi è emerso che dal luglio 2025 sono state censite 297 richieste di manutenzione ordinaria, gestiti dalla società SI Servizi. La Provincia garantirà la continuità operativa e la tempestività nelle piccole riparazioni quotidiane. «Con questo piano frutto di programmazione rigorosa – conclude Usai - passiamo dalla logica dell’emergenza a quella della strategia».

