Un piano contro le alluvioni 

A dieci anni dal primo allagamento della città, arriva una vasca di laminazione naturale che dovrebbe “salvare” Sanluri, un costo complessivo di circa 6 milioni di euro. Si tratta di un’area, nelle colline al nord del centro abitato, che verrà utilizzata per immagazzinare l’acqua in eccesso del fiume Ciccu durante eventi di forti precipitazioni. Lo scopo è prevenire le esondazioni e proteggere in particolare le vie Giovanni XXIII e Marica, un vasto rione attraversato da un canale tombato, realizzato 40 anni fa, ora troppo stretto per raccoglie le acque abbondanti del fiume, tant’è che negli ultimi anni più volte la zona è andata sott’acqua.

Il progetto

Le soluzioni prospettate dai professionisti interpellati per un piano di contenimento del rischio idrogeologico sono state diverse. Superato l’ostacolo dei fondi per la progettazione, grazie ad un finanziamento della Regione di 350 mila euro, è stata affidato l’incarico ad esperti del settore in collaborazione con la facoltà d’ingegneria di Cagliari. «Nello specifico – riferisce il vicesindaco, Paolo Usai – il progetto definitivo prevede la realizzazione di una vasca di laminazione di oltre due ettari, in un terreno di campagna che dovremo acquistare, lungo il corso del rio Ciccu, dove è possibile sfruttare le depressioni del suolo per la laminazione delle acque». L’acqua piovana in abbondanza evita così la piena del fiume e di conseguenza favorisce il controllo idrico nel canale tombato, riducendo i rischi di esondazione vicino al centro abitato.

Il Comune

«Non è stato facile – dice il sindaco Alberto Urpi – trovare la via d’uscita per una delle problematiche che sempre più spesso è diventata preoccupante. La svolta è arrivata con i fondi per la progettazione, necessari per accedere ai successivi finanziamenti, oltre ai 700 mila euro già in cassa, arrivati dal Pnrr contro il dissesto idrogeologico. Un piano strategico per contenere l’acqua in caso di piogge intense, favorire il controllo idrico, vincere la battaglia contro le alluvioni». E non è solamente la fine delle case e delle strade allagate, c’è un grande vantaggio per l’edilizia. Superando il rischio del canale tombato, l’area inserita nel piano di rischio idrogeologico e con tanto di divieto per nuove costruzioni diventa edificabile fino alla via Padre Colli. «Di fatto – sottolinea Usai – con la vasca di laminazione il canale sotterrato resterà quasi asciutto, lungo il quale sono bloccate ormai da troppo tempo tante licenze edilizie per la costruzione di nuove case».

