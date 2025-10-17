«Un piano contro l’alta velocità» 

I cittadini sollevano il problema dei rischi dovuti all’alta velocità nelle vie della città ma il Comune li rassicura annunciando una rivoluzione della viabilità nelle strade di Iglesias. Nella speranza di limitare la velocità nelle arterie a più alto scorrimento, entro la fine dell’anno, saranno installati nuovi passaggi pedonali rialzati.

Il piano

A quanto si apprende, tra le vie interessate dal piano figurano via Paolo Borsellino, via Villa di Chiesa e le aree prossime alle scuole. «Ma interverremo anche in via Cattaneo, via Tenente Cacciarru, via XX Settembre e in via San Salvatore», spiega l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis. Sono numerose le segnalazioni che periodicamente arrivano dai residenti delle vie più trafficate di Iglesias, dove non è raro che si verifichino incidenti. Tra queste figurano via Repubblica, ma anche via Pacinotti e via Villa di Chiesa. Solo pochi giorni fa, alcuni abitanti di via Repubblica avevano denunciato il continuo passaggio a velocità elevata di auto e furgoni, che in più occasioni hanno provocato danni alle vetture parcheggiate. L’ultimo episodio ha coinvolto l’auto di Moira Armosini. «Non è la prima volta – racconta la donna –: una macchina bianca ha quasi investito me e mio figlio, urtando le auto in sosta. In una settimana ci hanno distrutto la macchina comprata con sacrifici». Anche Bruno Congia lamenta problemi legati al passaggio a raso dei veicoli: «Hanno rotto lo specchietto e squarciato le gomme». Su via Repubblica l’amministrazione promette maggiori controlli da parte della polizia locale. La situazione è ancora più critica in via Villa di Chiesa, resa pericolosa dal fatto che molti ragazzini la percorrono rasentando la carreggiata per raggiungere il cinema, i supermercati o le attività sportive della zona. «La situazione è pericolosa da sempre ed è impossibile attraversare – sostiene Daniela Parodi, residente nella via di accesso alla città –. Si potrebbe pensare a dei passaggi pedonali rialzati e illuminati».

Il passato

Ci sono poi strade che, negli anni, sono state teatro di tragedie e dove il traffico ad alta velocità si è in parte ridimensionato, pur restando sotto osservazione. È il caso del tratto di via Pacinotti di fronte all’Istituto “Nivola”, dove sei anni fa perse la vita, in un tragico incidente, Anna Maria Fois, mentre accompagnava la nipote a scuola. «L’ingresso e le uscite da scuola dei bambini, dei docenti e dei genitori avvengono oggi in sicurezza, grazie alla presenza della polizia municipale. La situazione è molto migliorata da allora» commenta Marinella Mameli, vicepreside del plesso scolastico. «Stiamo realizzando questi interventi – spiega Melis – perché abbiamo registrato una riduzione degli incidenti. Restano alcuni punti critici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di imprudenze degli automobilisti. In altri, come in via Villa di Chiesa, sarà necessario creare un passaggio pedonale su entrambi i lati. Abbiamo comunque altre soluzioni in programma».

