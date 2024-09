Un piano contro la disoccupazione 

Sette cantieri e un’opportunità lavorativa di otto mesi per 58 quartesi disoccupati. Il Comune incassa poco più di 1 milione e 600mila euro dalla Regione con i nuovi progetti messi in campo contro al disoccupazione che sfiora il 20 per cento (oltre 50 quella giovanile), in attesa che partano quelli finanziati lo scorso anno - con circa trenta cittadini selezionati - bloccati da mesi causa mancanza di geometri iscritti nelle graduatorie dell’Agenzia sarda per il lavoro. «Una boccata d’ossigeno per chi non riesce a trovare un impiego», commenta il vicesindaco Tore Sanna. «Contemporaneamente puntiamo anche sulla nascita di nuove imprese con il de minimis che abbiamo appena finanziato con 240mila euro».

Il piano

Due iniziative - Lavoras e de minimis - con un unico obiettivo: ridurre la fame di lavoro in città. Gli ultimi dati Istat parlano di un tasso di disoccupazione giovanile al 53,1 per cento, 19,3 quello generale. Certo è che a Quartu c’è un numero consistente di beneficiari del reddito di cittadinanza, 2.300, e quasi mille quelli che chiedono il Reis, il reddito di inclusione sociale. Senza contare l’esercito di poveri aiutati dai Servizi sociali: 6mila persone senza un lavoro, o comunque con un impiego precario che non basta a coprire le spese di tutti i giorni.

I nuovi progetti, appena finanziati, partiranno il prossimo anno. Si va dagli interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e valorizzazione degli edifici pubblici - scuole, biblioteche, uffici comunali, centri culturali e sportivi - alla cura dell’igiene e del decoro urbano. Gli impiegati a tempo dovranno occuparsi anche del verde pubblico, gestione del cimitero, e del presidio di spazi pubblici come il parco Matteotti e il Poetto. E ancora: la valorizzazione di beni storici come il Nuraghe Diana, la Villa Romana e la batteria Carlo Faldi, e la salvaguardia della casa museo Sa Dom’e Farra.

Chi si cerca

Cinquantotto le figure professionali richieste, quasi tutti operai, giardinieri e addetti alle pulizie stavolta - oltre ad alcuni esperti culturali e turistici - a differenza dei precedenti cantieri che richiedevano geometri e ingegneri diventati introvabili nelle liste di collocamento. «Abbiamo pianificato i progetti in base alle esigenze lavorative», spiega Sanna, «orientando la richiesta verso quelle figure che non riescono a trovare un’occupazione. Anche perché i precedenti cantieri non sono partiti perché non si trovavano geometri a disposizione». Problema risolto di recente, con un secondo avviso che ha consentito di trovare altri 7 tecnici.

Dopo alcuni anni di stop il Comune riattiva anche i contributi de minimis, finalizzati a supportare la nascita di nuove imprese. «Abbiamo appena stanziato 240mila euro per quest’anno, e l’anno prossimo contiamo di finanziarli con altri 300mila», annuncia il vicesindaco.

