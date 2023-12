Un piano contro i parcheggi selvaggi 

L’installazione dei dissuasori per evitare i parcheggi selvaggi e l’ostruzione dei passaggi nelle abitazioni. L’amministrazione comunale ha studiato un piano che coinvolgerà quelle zone della città storicamente soggette alle criticità create da chi, in barba a tutti i divieti, parcheggia la propria vettura dove non potrebbe. La delibera di Giunta per procedere con la nuova operazione sulla viabilità è pronta dallo scorso ottobre, ma i vincoli paesaggistici hanno portato ad un rallentamento delle pratiche per via della scelta corretta dei materiali da utilizzare.

Il progetto

«Siamo in attesa dell’arrivo del materiale. - rivela l’assessore con delega alla Polizia locale e Viabilità Francesco Melis - Presumibilmente l’installazione avverrà nelle prime settimane del prossimo anno. Si tratta di una scelta che coinvolgerà diverse zone della città e permetterà di risolvere il problema di chi si vede parcheggiata un’automobile proprio davanti all’uscio di casa, una dinamica quest’ultima che impedisce ai residenti di poter entrare o uscire regolarmente dalla propria abitazione. Ma i nuovi strumenti torneranno utili anche in quelle aree dove le vetture sostano nei pressi o addirittura all’interno delle aiuole e nelle prossimità degli stalli dedicati alle persone disabili».

La mappa

Dissuasori che verranno posizionati lungo il viale che conduce a Monteponi, in piazza Fontana, in piazza Fenza (dove nei giorni scorsi un pensionato disabile ha denunciato l’impossibilità di poter uscire di casa per via dei parcheggi in divieto di sosta che chiudono gli accessi alla propria abitazione), ma anche nel Parco delle Rimembranze e nella piazza Conte Ugolino della Gherardesca.Nel parco delle Rimembranze troppo spesso le vetture occupano persino gli spazi verdi. - commenta Francesco Melis - Si arriva persino a parcheggiare all’interno delle aiuole. Gli “ostacoli” permetteranno di evitare quest’ultima dinamica».

La novità più rilevante è invece il nuovo programma per la piazza Conte Ugolino della Gherardesca: «Lo spazio sarà praticamente diviso in due. - svela l’assessore - Tramite i dissuasori verrà garantita una fascia di rispetto lungo le mura pisane, una sorta di corridoio che permetterà il passaggio pedonale. L’altra metà della stessa piazza sarà invece adibita a parcheggio. Inoltre gli stessi materiali saranno amovibili, in modo da poter essere rimossi in occasione di specifici eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA