Un piano comunale contro le calamità naturali 

Il consiglio comunale di Buggerru ha approvato nel corso dell’ultima seduta e con i voti favorevoli della maggioranza, il piano comunale di protezione civile.

«Si tratta di un piano di cui il Comune di Buggerru era sprovvisto - spiega la sindaca Laura Cappelli – abbiamo colmato questa lacune. Con questo strumento sono individuate le procedure d’intervento in caso di emergenza, provocato dal verificarsi di calamità naturali. Predispone anche tutte nei casi citati anche le procedure per la tutela e l’incolumità, pubblica e privata, oltre alla salvaguardia del territorio».

La giunta regionale, sempre con i fondi destinati agli interventi a favore dei piani di difesa delle persone e del territorio in generale, ha concesso di recente all’amministrazione comunale del centro costiero un ulteriore finanziamento di circa 6 mila e 500 euro. «Un nuovo stanziamento della Regione – conclude Laura Cappelli – che sarà utilizzato per implementare l’attuale piano di protezione civile, approvato nei giorni scorsi in consiglio comunale, anche se con nuovi e specifici studi, che saranno eseguiti sul territorio di competenza comunale nel corso dell’anno che sta per iniziare».

