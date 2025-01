Un peso massimo per il decano dei cacciatori 

Mario Cucca, a 87 primavere, ha sparato e fatto fuori un cinghiale di oltre 80 chilogrammi. È successo domenica, in una zona sopra il lago di Bau Muggeris, tra i territori di Gairo e Arzana, durante la battuta della compagnia di caccia guidata da Enzo Marongiu. Mario, originario di Gairo, ma trasferitosi a Lanusei appena ventenne per fare il commerciante, ha sempre avuto la passione per la caccia e ben 45 anni di esperienza da capo caccia sulle spalle. Ora ha passato il testimone, ma è pur sempre dinamico, tanto da fare lunghe camminate quotidiane in mezzo alla natura e non perdere una domenica venatoria, sia di caccia al cinghiale che quella minuta. «Fino a quando mi portano andrò a caccia, prima portavo io i miei compagni quando loro erano giovani, ora tocca a loro portare me. Sono amici veri, siamo affiatati come fratelli. Ogni lunedì ci riuniamo per fare la cena tutti insieme». Della domenica che l’ha visto protagonista racconta: «Abbiamo la zona di caccia di riferimento che viene accerchiata, disponiamo le poste in modo tale da far passare il cinghiale. Ogni cacciatore si posiziona in modo da poter sparare in sicurezza. Io ero posizionato nella traiettoria giusta, ho preso la mira e sparato».

