Sfida decisiva stasera allo stadio Curi di Perugia per il Cagliari che, in caso di vittoria, aggancerebbe temporaneamente il Südtirol (in campo domani) al quarto posto. Anche gli umbri, terzultimi, in piena zona retrocessione, puntano ai tre punti. Ranieri vuole dare continuità al successo sulla Ternana. Tra i convocati Pavoletti e Mancosu. Rientra dalla squalifica Azzi, fermati, invece, dal Giudice sportivo Dossena e Rog.

