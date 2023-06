Un perizia tecnica sulla salute del pino di Santa Maria 

Sarà una perizia tecnica a verificare lo stato di salute del pino del sagrato di Santa Maria per capire se rappresenti o meno un pericolo per persone o cose. Nelle scorse settimane il grande albero è salito alla ribalta della cronaca perché oggetto di un’ordinanza di abbattimento firmata dal sindaco Ivan Piras in vista del passaggio di una pista ciclabile. Decisione che aveva sollevato un coro di proteste in paese e l’avvio di una raccolta firme per scongiurare il taglio.

In difesa del pino si erano schierati anche gli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico con un ricorso urgente presentato alla Soprintendenza e al Nucleo tutela del patrimonio culturale dei carabinieri. Polemiche che avevano convinto il sindaco a revocare il provvedimento e a studiare una strada alternativa. Ora la decisione di procedere a una perizia per «accertare se l’albero costituisca un pericolo e, in caso affermativo, definire gli interventi da intraprendere». Un passaggio necessario – si legge nella determina del Settore Tecnico - per evidenziare le criticità presenti e i rimedi da adottare. Tra questi la possibile riduzione della chioma e il taglio delle radici che tengano conto della stabilità e della salute della pianta. L’incarico è stato affidato all’agronomo Nicola Sedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA