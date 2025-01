Un periodico dedicato al paese 

Un periodico di informazione rivolto anche al pubblico non italiano per attirare l’attenzione dei turisti verso Calasetta. Il primo numero è stato presentato nei giorni scorsi nella sala consiliare dal sindaco Antonello Puggioni e dal consigliere delegato Fabrizio Schirru, alla presenza del suo editore, un cittadino tedesco, innamorato del paese turistico sulcitano. Gunnar Zenner, questo il nome dell’imprenditore tedesco, ha dato vita al periodico “Calasetta News” con l’obiettivo di ampliare anche all’estero l’offerta comunicativa delle attività che costituiranno motivo di richiamo per i potenziali turisti. Infatti il giornale è in italiano e riporta gli articoli tradotti in tedesco.

«È un valido strumento per incrementare la comunicazione - ha detto il sindaco Antonello Puggioni - che ci darà modo di raggiungere anche chi non è avvezzo all’uso dei social. Il periodico, divulgherà notizie relative alle tematiche culturali, turistiche, ambientali e sportive e sarà diffuso in alcune località della Germania e nei centri di origine ligure come Carloforte e Arenzano, oltre a tutte le attività commeciali di Calasetta». La tiratura iniziale sarà di mille copie. (s. g.)

