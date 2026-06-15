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16 giugno 2026 alle 00:40

Un percorso  sportivo sino al mare 

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Cinque partner, un progetto europeo e un’idea ambiziosa: trasformare il tragitto tra Oristano e Torregrande in un’infrastruttura dedicata alla salute. Il Comune ha scelto i soggetti che affiancheranno l’amministrazione nella candidatura di “O-Play – Oristano palestra della salute”, la proposta con cui punta a conquistare i fondi dell’European urban initiative e a valorizzare uno degli spazi più frequentati dagli sportivi.

Con una determinazione del settore Lavori pubblici sono stati individuati i partner operativi che parteciperanno alla co-progettazione e, in caso di finanziamento, all’attuazione dell’iniziativa. Entrano nella squadra la Bike Or Team, l’associazione culturale Arc Contea, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, la società Avventura urbana di Torino e l’Associazione medico-sportiva dilettantistica di Oristano. Il progetto nasce dalla volontà di trasformare il collegamento ciclopedonale tra Oristano e Torregrande in una sorta di palestra della salute a cielo aperto. L’idea prevede un percorso attrezzato per l’attività fisica, strumenti digitali per personalizzare e monitorare gli allenamenti e una serie di azioni rivolte all’inclusione sociale e alla promozione di stili di vita sani. L’individuazione dei partner rappresenta uno dei passaggi decisivi verso la presentazione della candidatura al programma europeo. ( m. g. )

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