Un percorso  salute a Ulestri 

Il Comune di Ilbono diventa sempre più amico dello sport e potenzia l’impianto Ulestri. Con un intervento di 28.500 euro, provenienti dal Pnrr, l’amministrazione di Giampietro Murru incrementa il percorso salute frequentato anche da cittadini dei paesi vicini. L’area sportiva può svolgere un ruolo importante per l'integrazione di gruppi di persone con disabilità e cittadini anziani e la creazione di un parco attrezzato consente di promuovere la diversità e la comprensione reciproca, un senso di comunità che travalica differenze di età e di genere. Non a caso il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Italia prevede un investimento di 700 milioni di euro per nuove strutture sportive, più attrezzate, green e sostenibili, nell'ambito della missione inclusione e coesione: l'obiettivo è favorire la rigenerazione delle aree urbane, migliorando l'integrazione tra persone di più comunità. (ro. se.)

