Un percorso per pedoni e biciclette 

Un percorso in terra battuta che partirà dalla ex strada ferrata tra Montevecchio e San Gavino e la via recentemente dedicata a Maria Lai, costeggiando poi gli impianti sportivi di Serra Murdegu: Guspini è pronta a investire sulla mobilità sostenibile dando il via al completamento dell’itinerario ciclabile sul rio Terramaistus. Il progetto, finanziato con 400mila euro dall’Unione dei Comuni del Terralbese, si inserisce nella più ampia strategia regionale di sviluppo della rete ciclabile e di valorizzazione turistica del territorio.

Cosa si farà

Il percorso, pur essendo un intervento puntuale di un chilometro, porta con sé infrastrutture utili per chi ama fare attività all’aria aperta. Il tratto sarà realizzato in terra battuta stabilizzata con materiali a basso impatto ambientale e si collegherà con due percorsi ciclistici di rilevanza regionale: l’Itinerario 41 San Gavino-Arbus da una parte e il Cammino di Santa Barbara (una rete ciclopedonale legata alla valorizzazione del patrimonio minerario) dall’altra. La durata dei lavori (che partiranno non appena sarà completato l’iter burocratico di aggiudicazione) è di 85 giorni.

Il progetto prevede anche l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale per garantire una corretta percorribilità, la realizzazione di un’area di sosta attrezzata con illuminazione, parcheggio e un locale per la manutenzione delle biciclette, la costruzione di un attraversamento pedonale rialzato, illuminato e segnalato per garantire la sicurezza degli utenti e l’edificazione di un locale tecnico in calcestruzzo, destinato ai servizi igienici per i ciclisti e i visitatori.

L’assessore

L’idea progettuale è di lunga data, spiega Marcello Serru, assessore ai Lavori pubbici: «L’abbiamo coltivata sin dalla scorsa consiliatura, con l’obiettivo di creare un collegamento strategico tra gli itinerari ciclabili esistenti e offrire ai cittadini un’opportunità concreta per praticare attività all’aria aperta in un ambiente sicuro, lontano dal traffico». L’intervento prende ora forma: «Con questa infrastruttura rafforziamo il nostro impegno per una mobilità sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita, integrando gli impianti sportivi di Guspini nella rete ciclabile regionale: un passo concreto verso un comune più vivibile, moderno e attento alle esigenze di chi ci vive. Non vediamo l’ora che i lavori abbiano inizio».

A Guspini l’attività all’aria aperta è praticata sia da singoli che dagli iscritti delle società sportive locali, alcune delle quali vantano una tradizione pluridecennale.

L’Unione ciclistica

Sandro Atzei, presidente dell’Unione ciclistica Guspini, valuta positivamente il progetto: «Un intervento importante, che darà nuova linfa a molte iniziative sportive e sarà sicuramente utilizzato anche come percorso pedonale». Tuttavia, rimarca, «il Comune di Guspini arriva con un certo ritardo rispetto ad altre realtà vicine, dove infrastrutture simili sono già operative da tempo».

