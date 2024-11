Un percorso naturalistico lungo le sponde dello stagno 

Non più un “normale” lungo stagno ma un percorso culturale e naturalistico. A Cabras proseguono i lavori per la valorizzazione dell’area attorno alla laguna di Mar’e Pontis, precisamente dal museo civico fino alla torre di su Potu.

«L’intervento si basa su due filoni, quello della messa in sicurezza e della fruibilità dell’area - spiega l’assessore all’Urbanistica, Enrico Giordano - Dopo la prima parte dei lavori avviati nel 2023, che ha interessato il tratto da via Gallura a piazza Stagno, ora ci dedichiamo in particolare alla realizzazione di due aree di sosta nella zona della torre di su Potu, accessibili dalla strada Provinciale 6, e alla riqualificazione dei sentieri pedonali sterrati che renderanno facilmente fruibile il percorso anche su bici, con passeggini osedie a rotelle. Le due aree di sosta saranno protette da guardrail, rivestiti in legno, e saranno mantenute in terra battuta ma trattate con materiali che ne garantiscono una buona conservazione nel tempo».

Si procederà poi con l’eliminazione di specie invasive e la messa adimora di piante coerenti con l’ambiente umido. Il progetto prevede anche una riqualificazione dei punti di osservazione e lungo i camminamenti sarà presente una cartellonistica informativa. «Stiamo restituendo decoro e accessibilità dell’area - dice il sindaco, Andrea Abis - Questi interventi ci consentiranno di annullare la percezione storica della laguna come luogo a margine». Gli interventi rientrano all’interno di diversi finanziamenti per un totale di un milione e 225mila euro.

