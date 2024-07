Un percorso in legno dal parcheggio alla spiaggia di Portopaglia 

Un percorso in legno dal piazzale del parcheggio giù fino alla spiaggia: a Portopaglia l’amministrazione comunale ha terminato il posizionamento della passerella per rendere più agevole la discesa verso la spiaggia. «Fa parte di una serie di interventi sugli accessi al mare - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - metteremo mano anche agli accessi di Sa Punta S’Arena e Fontanamare. Per quest’ultima c’è anche un progetto di riqualificazione dell’area parcheggio».

L’intervento di questi giorni riguarda la discesa verso Portopaglia, verso destra per chi arriva: un’opera necessaria per rendere la spiaggia più accessibile e quindi anche per questioni di sicurezza, visto il percorso sterrato e tortuoso per raggiungere l’arenile.«La riqualificazione del litorale è un tema importante - dice il sindaco - tra l’altro stiamo partecipando con un altro Comune, Perdaxius, ad un bando Gal da 200 mila euro: la nostra parte la utilizzeremo proprio per la riqualificazione degli accessi a mare. Intanto nei prossimi giorni sistemeremo l’ultimo gradino del percorso verso la parte sinistra di Portopaglia, poi toccherà alle passerelle già esistenti nel resto del litorale». A breve partirà anche il bando per dotare la zona di Plagemesu di condotte idriche e fognarie.

