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Narcao.
11 novembre 2026 alle 01:06

Un percorso educativo su dispositivi digitali, alimentazione e salute 

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A Narcao l’aula consiliare ha ospitato il progetto “Crescere bene a Narcao - Genitori consapevoli”, un percorso educativo dedicato all’alimentazione, alla salute e all’utilizzo consapevole dei dispositivi digitali in famiglia.

L’iniziativa, interamente finanziata dal Comune, è rivolta alle scuole. «Prevenzione reale e cura per i figli: il progetto ruota attorno a questo obiettivo strategico», spiega il sindaco Antonello Cani, «l’importanza cruciale di questo percorso risiede nella sua capacità di dare risposte concrete a due delle sfide educative più complesse della modernità: la corretta alimentazione e l’impatto dei dispositivi digitali sulla crescita dei bambini. Grazie al dirigente scolastico Paolo Meloni e alla guida dei pediatri, Gloria Trapletti e Osama Al Jamal, il progetto punta a creare una rete comunitaria stabile tra istituzioni, scuola e famiglie». Il percorso proseguirà il 27 novembre alle 16,30.

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