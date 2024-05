Un percorso di legalità al Caip 

Giornata di riflessione in occasione del trentunesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio al Caip di Abbasanta. Mercoledì alle 9.30 la struttura diretta da Nicola Colitti ospiterà il “Memorial day 2024” grazie all’iniziativa del Sap e dall’associazione Memorial day Sap. All’evento “Un percorso di legalità… per un futuro migliore” parteciperanno Rosalba Cassarà (dialogherà con Giancarlo Zoccheddu, direttore del centro culturale Unla) e il segretario generale aggiunto Sap Giuseppe Coco. I lavori, moderati dal giornalista Serafino Corrias, saranno introdotti dal segretario provinciale Andrea Listo. Previsti gli interventi del segretario regionale Sap Giancosimo Masala, del prefetto Salvatore Angieri, del questore Giuseppe Giardina e di Pino Tilocca per l’associazione Libera. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA