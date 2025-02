Un percorso da Mondiale 

Ritorna il format classico dei 4 giorni, viene riproposta l’amatissima speciale di San Giacomo che mancava da tre lustri e spunta un’inedita prova finale con vista da cartolina su Tavolara - perché in nome dell’alternanza tra Alghero e Olbia potrà pure cambiare la base, ma il Rally Italia Sardegna scommette su Porto San Paolo per tenersi stretta la fama di avere la power stage più bella del Mondiale Wrc. Potrebbero riassumersi così le tre novità più golose del percorso del 22º Ris, 6º round del Campionato del Mondo Wrc di cui ieri, a 4 mesi esatti dal via, l’Aci - che organizza col supporto della Regione - ha svelato i dettagli.

Genio e parole di Siviero

Dal 5 all’8 giugno, i 90 equipaggi ammessi percorreranno 1034,82 km, di cui 324,64 crono articolati in 16 speciali, nate, come sempre, dal genio e dall’estro dell’ex navigatore due volte campione del mondo rally, Tiziano Siviero. «Dopo le sperimentazioni del 2024, siamo tornati a un format standard, non ci saranno le partenze all’alba e la sera non si finirà troppo tardi. Il percorso prevede le prove classiche più un 30% di novità. Favoriti? Tutti coloro che ambiscono al titolo possono imporsi», sottolinea Siviero, che come un sapiente chimico ha miscelato abilmente ciò che ai piloti piace e ciò che può metterli in difficoltà. «Non possono esserci rally facili, tante prove presentano insidie, non saprei dire quale sia la decisiva. Tra tutte, San Giacomo - nuova, in programma l’ultimo giorno e con 27 km di lunghezza - potrebbe fare la differenza. Era un classico del vecchio Costa Smeralda, negli anni Ottanta/Novanta, poi ripresa in alcuni tratti nei primi anni del Wrc a Olbia e di recente usata solo per i test. Vedremo».

Le prove

Olbia, quartier generale con parco assistenza ed eventi all’Isola Bianca, giovedì 5 giugno ospiterà lo shakedown (2,19 km, ore 13) nel tratto sterrato di quella che fu prova spettacolo nelle ultime due edizioni galluresi, proprio come la speciale Arzachena (14,90 km, 9.01 e 15.31), che stavolta aprirà la giornata del venerdì seguita dalla nuovissima Calangianus-Berchidda (18,60 km, 10.16 e 16.46) e da Sa Conchedda, classica del Monte Acuto e stage più lunga (27,83 km, 11.31 e 18.01). Tre prove da ripetere 2 volte che nel 1º passaggio saranno valide anche per l’Italiano Rally Terra (in coda). Sabato 7 altri 122 km crono con gli immancabili doppi passaggi su Coiluna-Loelle (21,19 km, 9.05 e 15.05), Lerno-Su Filigosu (24,32 km, 10.16 e 16.16) e Tula-Erula (15.89, 11.31 e 17.31), domenica San Giacomo-Plebi (25,74 km, 7.56 e 10.46) e Porto San Paolo (13,85 km, 9.05 e 13.15), power stage nella 2ª di 2 tornate. Alle 16, a Olbia, si chiuderà con le premiazioni.

