Un percorso culturale per scoprire il Nuraghe Diana 

Nuovi frammenti di vita e di storia che riemergono grazie agli ultimi scavi - ripresi dopo quasi 20 anni di stop - utili per ricostruire il passato della costa quartese. E che mettono in luce tutta la bellezza del Nuraghe Diana, il gioiello archeologico fronte mare che anche quest’anno si prepara per ospitare, insieme alla Villa Romana, la rassegna culturale Incanti al via il 12 luglio, con ottanta appuntamenti fra laboratori per i bambini, conferenze sull’archeologia, presentazioni di libri e visite guidate sino ad ottobre, alla scoperta dell’antica bellezza che domina sulla località di Is Mortorius. Un sito archeologico strategico che il Comune vuole rendere più accessibile, a partire dai parcheggi bloccati sinora dalle norme del Ppr.

Le novità

Ieri mattina la presentazione del cartellone di eventi, con un aggiornamento sugli scavi iniziati nei mesi scorsi - sotto la direzione della Soprintendenza - e che riprenderanno dopo l’estate. «Ci stanno restituendo una serie di elementi che ci consentono di ricostruire la vita della comunità nuragica insediata in passato in quest’altura», spiega Gianfranca Salis, archeologa della Soprintendenza e responsabile scientifica degli scavi. Nuove capanne, resti di cibo, vasi intatti, strutture e oggetti che risalgono a 3.200 anni fa e ora destinati al restauro.

Il cartellone

Ottanta gli appuntamenti spalmati nei fine settimana sino a ottobre con la rassegna “Incanti”. Storia e cultura in primo piano, con la missione di valorizzare i monumenti del litorale anche in chiave turistica, compresa la Villa Romana nella località di Sant’Andrea. Come sempre in prima linea c’è l’archeologa Patrizia Zuncheddu, regista dell’iniziativa patrocinata dal Comune. «Oltre alle visite guidate sono previsti anche una serie di eventi culturali», dice, «laboratori dedicati ai più piccoli, e conferenze con archeologi del mondo accademico che daranno il loro valido contributo nel fare chiarezza sulla nostra archeologia». Appuntamenti ogni venerdì, sabato e domenica, e fra le novità ci sono una serata di beneficenza per i bambini di Gaza e la rievocazione della vita nel villaggio nuragico.

Il futuro

Scavi e restauri work in progress, mentre in prospettiva c’è il riconoscimento dell’Unesco. Intanto il Nuraghe Diana viene confermato come suggestivo palcoscenico per i fine settimana estivi e autunnali. «Un sito archeologico che va valorizzato anche in termini di servizi e accessibilità, partendo per esempio da un parcheggio che le norme del Ppr al momento non ci consentono di realizzare», sottolinea il sindaco Graziano Milia. «Per questo chiediamo alla Regione di convocare un tavolo condiviso con la Soprintendenza e il nostro Comune per costruire un percorso che renda il nuraghe più agevolmente fruibile».

