VaiOnline
Via Milano.
14 ottobre 2025 alle 00:10

«Un percorso culturale al posto della villa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un percorso culturale con sistemazione a verde di una zona caratterizzata da reperti archeologici anche di epoca romana. L'associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico chiede al Comune e al ministero della Cultura di acquisire un'area nel quartiere di Bonaria a poca distanza dalla basilica. La zona, denunciano gli ambientalisti in una nota, è in stato di abbandono. Il destino dell'area sembrava segnato: era stato avviato un progetto per la realizzazione di un palazzo di quattro piani e un piano interrato per parcheggi e cantine nell'area di 605 metri quadri fra via Milano e via Taranto. I lavori fecero venire alla luce resti di rilevante valore archeologico. L'area è stata, quindi, tutelata con dichiarazione del particolare interesse archeologico. Ora la richiesta del Grig. «Sarebbe un investimento di contenuto importo finanziario, ma di grande rilevanza storico-culturale e turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  