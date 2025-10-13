«Un percorso culturale al posto della villa» 

Un percorso culturale con sistemazione a verde di una zona caratterizzata da reperti archeologici anche di epoca romana. L'associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico chiede al Comune e al ministero della Cultura di acquisire un'area nel quartiere di Bonaria a poca distanza dalla basilica. La zona, denunciano gli ambientalisti in una nota, è in stato di abbandono. Il destino dell'area sembrava segnato: era stato avviato un progetto per la realizzazione di un palazzo di quattro piani e un piano interrato per parcheggi e cantine nell'area di 605 metri quadri fra via Milano e via Taranto. I lavori fecero venire alla luce resti di rilevante valore archeologico. L'area è stata, quindi, tutelata con dichiarazione del particolare interesse archeologico. Ora la richiesta del Grig. «Sarebbe un investimento di contenuto importo finanziario, ma di grande rilevanza storico-culturale e turistica».

