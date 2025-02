Un percorso contro pregiudizi e stereotipi 

Si intitola “Ubuntu. Unici, uguali e diversi”, la mostra organizzata nell’ambito del progetto “Un altro paio di maniche”, promosso dal laboratorio tessile creativo e sociale La Matrioska e finanziato da Comvis, portata avanti con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Comunità Missionaria di Villaregia. L’esposizione è stata vista nei giorni scorsi da oltre 260 studenti ed è una celebrazione della diversità culturale come risorsa preziosa per l’arricchimento della comunità.

Il percorso proposto a ragazzi e ragazze ha mirato proprio ad enfatizzare l'unicità di ogni persona, analizzando come pregiudizi, stereotipi e razzismo influenzino negativamente le relazioni e la percezione degli altri. La filosofia africana Ubuntu valorizza la solidarietà tra gli individui, ponendo l’accento sul fatto che il benessere di ciascuno è legato al benessere di tutti.

Da tempo, all’interno dei progetti de La Matrioska, in parallelo ad un’attività prettamente laboratoriale, si propongono iniziative di sensibilizzazione, per promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto. «Puntare sugli studenti, fare rete con le scuole del territorio, significa educare ad una società equa inclusiva e rispettosa, in cui ciascuno si senta responsabile dell’altro e consapevole di poter fare la propria parte, nel proprio piccolo», spiegano gli organizzatori.

