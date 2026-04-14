Un percorso ciclopedonale sull’ex ponte di ferro. Lungo via Garibaldi, il Comune ha progettato e definito l’inizio dei lavori (imminenti) per poter garantire un adeguato passaggio per l’utenza in un tratto stradale a elevato traffico veicolare. Nelle intenzioni dell’amministrazione Ladu c’è la volontà di migliorare la mobilità lenta (pedoni e ciclisti), aumentare la sicurezza stradale separando i flussi, valorizzare l’area in ingresso al centro urbano e integrare l’opera nel contesto esistente con soluzioni a basso impatto. Un intervento definito «economicamente sostenibile» con una spesa di 100mila euro che dovrebbe concludersi in tempo per la stagione turistica. La carreggiata a due corsie in asfalto, con percorsi dedicati alla mobilità dei pedoni, è datata, presenta guardrail metallici su cordoli in calcestruzzo e due punti luce su pali metallici interferenti con il tracciato di progetto. Tutto ciò che è in vista verrà demolito per lasciare spazio a un percorso moderno e sostenibile, con tanto di posa di una ringhiera metallica di protezione, dissuasori parapedonali in ghisa con catena metallica continua e del tappeto d’asfalto color rosso mattone nel tratto riservato al transito ciclopedonale e nero sul resto della carreggiata per un ingresso più decoroso e al passo con i tempi. (ro. se.)

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