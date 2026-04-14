VaiOnline
Tortolì.
15 aprile 2026 alle 00:15

Un percorso ciclopedonale sull’ex ponte di ferro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un percorso ciclopedonale sull’ex ponte di ferro. Lungo via Garibaldi, il Comune ha progettato e definito l’inizio dei lavori (imminenti) per poter garantire un adeguato passaggio per l’utenza in un tratto stradale a elevato traffico veicolare. Nelle intenzioni dell’amministrazione Ladu c’è la volontà di migliorare la mobilità lenta (pedoni e ciclisti), aumentare la sicurezza stradale separando i flussi, valorizzare l’area in ingresso al centro urbano e integrare l’opera nel contesto esistente con soluzioni a basso impatto. Un intervento definito «economicamente sostenibile» con una spesa di 100mila euro che dovrebbe concludersi in tempo per la stagione turistica. La carreggiata a due corsie in asfalto, con percorsi dedicati alla mobilità dei pedoni, è datata, presenta guardrail metallici su cordoli in calcestruzzo e due punti luce su pali metallici interferenti con il tracciato di progetto. Tutto ciò che è in vista verrà demolito per lasciare spazio a un percorso moderno e sostenibile, con tanto di posa di una ringhiera metallica di protezione, dissuasori parapedonali in ghisa con catena metallica continua e del tappeto d’asfalto color rosso mattone nel tratto riservato al transito ciclopedonale e nero sul resto della carreggiata per un ingresso più decoroso e al passo con i tempi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu