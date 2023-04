Un pavone selvatico ferito dai pallini: «Gli hanno sparato»  

Non c’è pace per i pavoni che ormai da anni vivono allo stato brado nella zona di Flumini. Nei giorni scorsi uno di questi, che si era spostato dalla lottizzazione di Stella di Mare 2 dove vivono abitualmente, spingendosi poco oltre, e qualcuno gli ha sparato forse con una carabina.

A trovarlo agonizzante, è stata una residente della zona che, insieme alla volontaria Antonella Zonca, è riuscita a portarlo in una clinica veterinaria dove gli sono state prestate le cure, e dove è stato confermato che il volatile era stato proprio ferito da un’arma da fuoco. Adesso il pavone è al sicuro presso la roulotte di degenza Recovery Ettore della Crue degli stortini di Silvia Troncia.

«Ci siamo occupati di dargli un posto caldo e sicuro» spiega Troncia, «di fare delle punture di antidolorifico prescritte dal veterinario e siamo anche riusciti a farlo mangiare un pochino. Speriamo davvero che ce la possa fare perché non può morire per la cattiveria degli esseri umani. È assurdo pensare che gli abbiano sparato in centro abitato a Flumini. Una cosa surreale ma che invece accade spesso. Tantissimi gatti e cani sono stati trovati morenti con dei pallini all’interno del loro corpo».

Quella dei pavoni di Stella di mare 2 è una storia lunga e travagliata. I primi segni di insofferenza verso i volatili si erano già manifestati qualche anno fa, quando la loro presenza aveva cominciato a infastidire non solo qualche residente, perché salendo sui tetti delle case creavano non pochi problemi, ma anche i bagnanti che li ritrovavano sopra le auto e anche in spiaggia.

Succede soprattutto d’estate tanto che era nata una polemica e che alcuni esemplari erano stati trovati morti, probabilmente uccisi. Era stato anche lanciato un appello per chi li volesse adottare ma alla fine sono rimasti sempre lì. I primi esemplari erano arrivati quasi trent’anni fa portati da non si sa bene chi e come.