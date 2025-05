Un patto tra Comune e banda musicale 

Si rinsalda il legame tra il Comune e l’associazione musicale Città di Monserrato grazie a un protocollo d’intesa per la promozione dell’attività bandistica.

Per tutto il 2025 (con possibilità di rinnovare l’accordo negli anni successivi), la banda musicale accompagnerà tutte le più importanti celebrazioni civili e religiose organizzate o patrocinate dal Comune: la festa di San Lorenzo ad agosto, della Beata Vergine a settembre, il patrono Sant’Ambrogio a dicembre, ma anche i festeggiamenti per la Festa della Repubblica il 2 giugno e per le forze armate il 4 novembre, oltre a tutti gli eventi ulteriori che dovessero essere organizzati.

«Un accordo che non significa solo avere con noi la banda nei momenti più importanti per Monserrato, ma anche e soprattutto conservare la tradizione musicale bandistica della città, che ha origini molto antiche», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara.

