Tortolì.
24 settembre 2025 alle 00:38

Un patto territoriale per far decollare l'aeroporto 

Soltanto da una salda alleanza fra Regione, Provincia e Comuni l’aeroporto potrà avere margini di crescita e affermarsi come motore di sviluppo per la costa orientale. È di questo parere Rocco Meloni, manager di Aliarbatax, la società proprietaria dello scalo di Tortolì reduce dall’inserimento nel club dei 34 aeroporti minori che permetterà l’attivazione della tratta Roma-Urbe. Meloni, illustrando i punti positivi raggiunti negli ultimi tempi, ha scritto alle istituzioni: «Perché la prospettiva di sviluppo possa concretizzarsi è indispensabile un sostegno compatto e convinto delle istituzioni locali. La collaborazione tra Provincia, Comuni, operatori economici e Aliarbatax sarà determinante per promuovere l’aeroporto come porta d’ingresso dell’Ogliastra, a beneficio di residenti, turisti e imprese, per sostenere la continuità delle attività del Dass, rafforzando l’immagine della Sardegna come polo di ricerca aerospaziale e innovazione tecnologica, e per favorire l’integrazione fra trasporti, turismo e industria, creando nuove opportunità occupazionali e ricadute economiche. Proprio per tenere in vita la sinergia con il Dass, Meloni ha chiesto aiuto alla Regione: «Attraverso l’individuazione di adeguati strumenti di supporto e di collaborazione si faccia promotrice della prosecuzione delle attività sperimentali del Dass». (ro. se.)

