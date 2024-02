Un patto per una città più sicura 

La voce di Claudia risuona forte nel salone della sede di Arcoiris in via Genova. «Stavo rientrando a casa tranquilla», racconta la giovane, «e mi sono accorta che un uomo mi seguiva in una strada buia. Era ubriaco e con una bottiglia in mano. Mi ha aggredita e mi ha spinta contro il muro. Ho avuto paura, tanta. Ma sono riuscita a scappare. Voglio dire a tutte: cercate di stare attente. Una ragazza sola non si può sentire violata della propria libertà. Ci vorrebbero più stazioni di polizia e più punti di appoggio dove trovare aiuto».

Il progetto

La sua testimonianza è per tutte le ragazze, ma ci sono anche ragazzi, che stanno partecipando al progetto “Polis 4 Woman” organizzato da Polis Asd, la Polisportiva di inclusione sociale nata qualche anno fa e che raggruppa sia giovani quartesi che stranieri. Il titolo del laboratorio è “La città sicura, la città che si cura”, ed è qui che ci si interroga su come dovrebbe essere la città per sentirsi liberi di circolare senza paura, attraverso le testimonianze e le richieste dei partecipanti rivolte anche al Comune per una collaborazione. A tutti è stato distribuito un questionario con varie domande proprio sul tema della sicurezza “Quanto ti senti sicuro a camminare da sola in città? “, “nel tempo libero eviti di uscire la sera e la notte?” e ancora “eviti alcuni quartieri?”.

I luoghi più a rischio

Sara ha genitori marocchini ma è nata e cresciuta in città. «Se sei da sola, Quartu non è una città dove si può uscire tranquilli la notte», dice, «non è illuminata a sufficienza e ci sono in giro persone poco raccomandabili». I posti più a rischio? «Piazza IV Novembre, via Brigata Sassari e la zona di via Is Arenas, dove cerco di non passare mai quando c’è buio. Con i miei amici, soprattutto quando facciamo tardi, cerchiamo sempre di avere un passaggio anche perché non ci sono mezzi pubblici». Sonia, quartese di 25 anni, alle spalle ha già tante brutte avventure. «Lavoravo in una pizzeria e fino a qualche tempo fa non avevo nemmeno la patente, quindi rientravo a casa da sola, la notte. E devo dire che avevo paura. Sono stata seguita da uno stalker per diverso tempo e una volta in pullman uno ha fatto gesti osceni davanti a me». Cosa fare? «Forse ci vorrebbe più luce e poi bisognerebbe insegnare alle persone come comportarsi». La più piccola del laboratorio è Selma, 13 anni, che ha però le idee molto chiare. «Una volta un signore ha cercato di afferrarmi per un braccio e ho avuto molta paura. Ma cerco di evitare le strade più buie, come via Bonaria dove circola brutta gente la notte e dove c’è una casa abbandonata dove saltano i cancelli e chissà cosa fanno. E poi il parco Matteotti, anche quello un punto critico: qui la mamma di una mia amica era stata seguita da un uomo con un coltello».

Le ragazze, come spiega la responsabile del progetto e presidente di Polis Loredana Lisci, «chiedono più punti viola, che sono quelle attività commerciali dove possono rifugiarsi in caso di pericolo: a Quartu ce n’è solo uno in via La Marmora. Siamo molto contenti di questo progetto che ci permette di capire e di cercare di migliorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA