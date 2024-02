«Un patto per rilanciare l’Isola» 

Nel 2019 l’affluenza si è fermata al 53,7% e il timore dei partiti – di tutto l’arco costituzionale – è che domenica il dato possa scendere ancora. «C’è tanta disaffezione», fa notare Elly Schlein, «ma ricordo che Gramsci diceva “odio gli indifferenti”. Tante persone hanno perso fiducia nella politica, e hanno ragione. Il punto è che se non ti occupi di politica, la politica si occupa comunque di te: altri prenderanno scelte che poi si pagano, come è successo in questi cinque anni disastrosi di Solinas».

I riflessi

La segretaria del Pd prima di tornare a Roma – al termine di altri due giorni nell’Isola al fianco della candidata del Campo largo Alessandra Todde – spiega però che «la Sardegna non è e non sarà mai un laboratorio, né sede di test nazionali». Insomma: nessuna ripercussione oltre Tirreno in vista. Né in caso di vittoria, né se dovesse arrivare una sconfitta. «Quello che c’è in gioco è il futuro di questa terra, di questa comunità orgogliosa che cerca il suo riscatto».

La giornata della leader dem è iniziata con una visita dal mercato di via Quirra, accompagnata dal segretario regionale del Pd Piero Comandini, dal senatore Marco Meloni e da alcuni candidati. «Qui tocchi con mano la fatica del potere d’acquisto che è calato nelle famiglie». Strette di mano, sorrisi, piccoli sfoghi dei commercianti per i problemi del settore. E anche un fuori programma tra i box. «Vada a lavorare, come ho lavorato io 25 anni in una impresa di pulizie per 500 euro al mese. È una vergogna», ha urlato una pensionata rivolgendosi alla segretaria dem, che ha replicato senza mai perdere il sorriso: «Ha ragione, questa è una vergogna».

L’energia

Poi la visita alla sede del gruppo L’Unione Sarda. Dove Schlein ha parlato anche dell’assalto eolico e fotovoltaico in corso nell’Isola: «Se il Governo con ignavia continua a non decidere, e se manca una programmazione che la Regione non ha fatto negli ultimi cinque anni lasciando esposti i territori, succede che arriva la grande multinazionale di turno e offre una valanga di soldi al piccolo proprietario di terreni o produttore agricolo in difficoltà. E ci si trova così nel Far West: questo è consumo di suolo, non transizione ecologica. Per prima cosa bisogna coinvolgere le comunità: dove la transizione ha funzionato si è scelta questa strada».

Con i giovani

La leader del Pd ha poi incontrato i Giovani democratici al Lazzaretto di Cagliari. Occasione buona per ricordare i punti del programma di coalizione dedicati agli under 30: «C’è la questione del diritto allo studio troppo spesso negato. L’accesso all’istruzione di qualità non è uguale per tutti, c’è molta differenza, c’è molta disuguaglianza nella scuola italiana».

Poi tra le altre criticità, «come la questione della casa: ci sono molte famiglie che non possono permettersi un affitto fuori e questo vuol dire che ragazzi e ragazzi non possono uscire per studiare». Gli affitti sono saliti del 30-40 per cento: «Il governo però non ha messo in campo nulla sull’edilizia popolare e nemmeno sull’edilizia sociale e l’edilizia studentesca».

Quindi gli temi caldi della Sardegna: «La mobilità, la continuità territoriale che è peggiorata in questi cinque anni e anche il lavoro: la missione vera di questa coalizione e di Alessandra Todde è creare opportunità di qualità qui in Sardegna, perché molto giovani con i salari così bassi e con i lavori precari sono costretti ad andare via».

L’autonomia

All’appuntamento conclusivo della campagna elettorale del Campo largo non ci saranno i big nazionali. Un modo per rimarcare l’autonomia rispetto a certe dinamiche: «Non c’è stato nessun accordo calato dall’alto», ha ricordato Schlein prima di partire, «noi ci siamo messi a disposizione del territorio che ha scelto insieme un progetto, una coalizione e ha scelto, devo dire, la candidata migliore, perché senza una candidatura come quella di Alessandra non sarebbe stato facile costruire questo progetto».

