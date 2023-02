Un patto per rilanciare il turismo 

Un’intesa per condividere azioni e progetti mirati alla tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e culturali e delle attività umane connesse alle attività minerarie: nasce con questi obiettivi la convenzione tra il Consorzio del parco geominerario della Sardegna, il Comune di Domusnovas e il Consorzio Natura iva Sardegna.

Un patto in ottica di tutela ma soprattutto di promozione del turismo domusnovese sul quale si è trovato d’accordo il Consiglio comunale che ha approvato la convenzione strutturata in 8 punti. «Un patto - ha evidenziato la sindaca Isangela Mascia - che permetterà di puntare a tutti i finanziamenti inerenti ambiente e natura, paesaggio, siti minerari e promozione turistica. In questi giorni abbiamo già apprezzato i benefici di questa intesa che per la prima volta ha permesso al consorzio Natura Viva di mettere in vetrina i nostri gioielli naturali alla Bit di Milano, la fiera turistica più importante del settore». Anna Maria di Romano e Alessio Pilloni della minoranza si sono astenuti: «Il patto mira unicamente ai finanziamenti?». «Per ora, - la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - è un’intesa di carattere generale che rimarrà in piedi a prescindere dai finanziamenti e sarà utile anche a livello di didattica e formazione e permetterà di puntare sia ai bandi destinati ad enti pubblici che a quelli per privati». A favore anche Massimo Ventura: <<Auspico però che il parco geominerario, che non lo ha mai fatto, inizi a promuovere veramente le nostre attrattive. Insieme ad Iglesias Domusnovas è il fulcro del turismo nel Sulcis iglesiente».