Un patto per le persone sorde 

Fare luce sugli ostacoli che ancora oggi negano diritti e libertà fondamentali delle donne sorde e dar loro uno strumento in più contro discriminazione e violenza: nasce con questo duplice obiettivo il protocollo d’intesa tra l’associazione Prospettiva Donna e il consiglio regionale dell’Ente nazionale sordi.

Il progetto

Si intitola “Segni che diventano voce” e punta a rendere accessibile alle donne audiolese il percorso di affrancamento dalle violenze . I numeri evidenziati dalla Federazione italiana sono allarmanti: l’8,8% delle donne sorde ha dichiarato di aver subito violenza nella vita. «Esistono discriminazioni basate sul genere e sulla disabilità - spiegano dall’associazione - Per loro spesso chiedere aiuto diventa inaccessibile poiché si frappongono barriere comunicative e pregiudizi ». L'8 Marzo è occasione importante per ricordare «le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne nella storia senza dimenticare le molteplici discriminazioni e violenze di cui le donne sono state e sono tutt'ora oggetto in tutte le parti del mondo» hanno ribadito le due organizzazioni. Grazie al progetto “Segni che diventano voce”, d’ora in avanti i centri antiviolenza di Oristano e Olbia potranno contare sulle competenze e le professionalità dell’Ente nazionale sordi. Un connubio che permetterà alle donne audiolese di poter comunicare il proprio dramma sia con il Lis, il linguaggio dei segni, oppure con il ricorso al labiale.

Al museo

Oggi al Museo diocesano arborense, alle 19, si terrà “Un filo nel vento”, serata curata dagli assessorati alle Pari opportunità, alle Attività produttive e dalla commissione Pari opportunità, dalla Fidapa e dal Museo diocesano arborense. In programma la quarta edizione del premio “Eleonora, ieri, oggi e domani 2023” istituito dalla Fidapa per “premiare donne eroine nella propria quotidianità e per ricordare l’eredità di Eleonora d’Arborea che ha lasciato un patrimonio morale senza eguali”. Riconoscimenti a Laura Bozzo e Vanna Contu, protagoniste di ieri, Priscilla Ongetta, Alice Congia, Antonella Meloni, Erika Kuntner, Cammi, Noemi Ulleri e Giuseppina Messina, protagoniste dell’oggi. Alessandra Porcu riceverà il premio “Eleonora di domani”. Coordina Simona Scioni, musica di Giambattista Longu. ( m.g. )