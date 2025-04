Un patto per la crescita della zona 

Un nuovo patto tra Comuni e imprenditori per lo sviluppo della Planargia, grazie alla alleanza strategica per rilanciare l’ economia locale, valorizzare le risorse e creare opportunità per i giovani. Sembra aprirsi un nuovo capitolo grazie a un accordo inedito tra le amministrazioni comunali e le forze produttive locali. L’ obiettivo è ambizioso: valorizzare le tante risorse uniche e “fare squadra”.

L’accordo

Sottoscritto in questi giorni durante un un tavolo ristretto, prevede una collaborazione tra pubblico e privato, con l’impegno reciproco a superare gli ostacoli burocratici, semplificare le procedure e favorire gli investimenti nell’ottica di combattere con politiche attive lo spopolamento. «È un momento importante per le nostre comunità – evidenzia Giovanni Antonio Zucca - presidente dell’Unione dei Comuni e componente del distretto rurale Terramare, alleanza che può fare la differenza per il futuro di Planargia e Montiferru. Insieme possiamo trasformare le nostre potenzialità in realtà anche attraverso l’utilizzo di strumenti di coordinamento come il Distretto rurale che si riunirà in assemblea per l’adesione di nuove attività».

Sfide comuni

Gli imprenditori hanno accolto con entusiasmo l’ iniziativa, sottolineando importanza di un dialogo con le istituzioni per affrontare le sfide comuni. «Siamo pronti a fare la nostra parte – ha affermato Angelo Masala - amministratore del panificio Dettori e vice presidente del distretto - ma abbiamo bisogno di un quadro normativo chiaro e di un sostegno per realizzare i nostri progetti». Fra le priorità spiccano il sostegno alle imprese esistenti, con particolare attenzione ai settori dell’agroalimentare, del turismo e dell’artigianato; la promozione di innovazione digitalizzazione, per rendere le aziende più competitive. Non manca la valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio, attraverso progetti di sviluppo sostenibile, ma pure la creazione di un ambiente favorevole all’insediamento di nuove attività, con incentivi e agevolazioni fiscali. Un ruolo chiave avrà un tavolo, composto da Comuni e imprenditori, che si riunirà per monitorarne l attuazione e proporre nuove iniziative. «Vogliamo costruire un futuro migliore – sottolinea il presidente del distretto rurale e del Gal Terras de Olia Giambattista Ledda - in cui i nostri giovani possano trovare lavoro».

