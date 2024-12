Un patto per il turismo e lo sviluppo 

Le poltroncine rosse del Cinema Garibaldi erano tutte esaurite. Sala e galleria gremite per il convegno su turismo e trasporti, con l’analisi di opportunità e strategie per lo sviluppo dell’Isola. Al culmine dell’incontro, organizzato dalla Cisl Ogliastra, è stato sancito un patto per il turismo, un’intesa per tracciare un percorso comune utile ad accelerare il piano di crescita del settore.

Di prim’ordine, e bipartisan, il parterre di ospiti. A fare gli onori di casa Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra, con i saluti istituzionali del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e dell’amministrazione straordinario della Provincia Ogliastra, Marzia Mameli. Autorevoli gli interventi che si sono susseguiti nel corso del pomeriggio. Tra i relatori Antonio Usai (docente universitario di Innovation management e marketing strategico per il turismo), Giuseppe Atzori (Fisascat Sardegna), Claudia Camedda (Fit Sardegna), Salvatore Corrias (consigliere regionale Pd), Francesco Bovi (manager della Bovi’s Hotels), gli assessore regionali Franco Cuccureddu (Turismo) e Barbara Manca (Trasporti), Pietro Pittalis (deputato e coordinatore regionale di Forza Italia), Giuseppe Lupo (europarlamentare e componente della commissione Trasporti e turismo), Paolo Manca (Federalberghi e Confcommercio) e Pierluigi Ledda (segretario generale Cisl Sardegna). ( ro. se. )

