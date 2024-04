Un patto per il rilancio dell’agricoltura sarda: «Ora meno burocrazia» 

Un patto tra la Regione e il mondo agricolo-pastorale sardo. La legislatura si apre con l’incontro urgente sollecitato dalle associazioni agricole per esaminare le carenze del comparto in vista di una ripartenza. Al vertice di ieri in via Pessagno con l’assessore Gianfranco Satta hanno partecipato Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Legacoop. I temi sul tavolo restano gli stessi di sempre: i ritardi nei pagamenti e la riapertura del tavolo della Pac per rinegoziare l'inclusione dell'ovicaprino. Poi c’è il benessere in agricoltura, da inseguire, in una legislatura che sarà, per ben che vada, difficile.

La proposta

È comunque la strada che il nuovo responsabile dell’Agricoltura (in quota ai Progressisti) ha proposto alle associazioni di categoria convocate per il primo di una serie di incontri. Il patto stretto con l’esponente della Giunta parte dalle emergenze e dalle questioni croniche, «come i ritardi nei pagamenti, consapevoli che senza liquidità non si cresce, la riorganizzazione delle agenzie, che sono state istituite nel 2006 e oggi devono affrontare esigenze diverse, ma anche le nuove tecnologie, perché abbiamo necessità di dare risposte più rapide al comparto, quindi meno burocrazia e più possibilità di lavoro nella produzione delle nostre eccellenze», ha sottolineato l'assessore. Altro tema è la riapertura del tavolo della Pac. «L’entrata in vigore della nuova Politica agricola comune ci ha pesantemente penalizzato: troppe risorse sono state perse rispetto al passato». La riapertura della Pac servirà anche «a rinegoziare l'inclusione dell'ovicaprino, che oggi è escluso: questa situazione comporta discriminazioni per le nostre aziende e per l’economia sarda». L'assessore è convinto che, «con il sostegno delle associazioni di categoria, sono obiettivi che possano essere raggiunti nel breve termine, con il coinvolgimento del Consiglio regionale», chiude Satta, «perché la politica finalmente si occupa del nostro settore primario, un pilastro fondamentale dell'economia dell’Isola».

Coldiretti

Luca Saba, direttore di Coldiretti, al termine del vertice ha espresso un auspicio: «Ci auguriamo che l’esperienza politica maturata dall'assessore e la conoscenza del mondo agricolo, unito alla disponibilità mostrata nell’incontro, possa essere l'inizio di un percorso di rinnovamento e soprattutto di riposizionamento nelle caselle della Giunta dell’assessorato all’Agricoltura, non più marginale ma al centro delle scelte politiche dell’esecutivo». Per il presidente dell’associazione, Battista Cualbu, è necessario «affrontare la burocrazia per snellire i processi e garantire tempi più rapidi alle imprese rappresenta una delle principali sfide iniziali. Parallelamente, è fondamentale valorizzare le eccellenze dell'agroalimentare per favorire lo sviluppo complessivo della regione. Inoltre, è necessario procedere con una riforma degli enti pubblici».

Confagricoltura

Il presidente di Confagricoltura, Paolo Mele, ha invece ricordato quanto sia importante avviare un percorso di collaborazione tra istituzioni e comparto agricolo: «La Regione deve assicurare maggior attenzione alle esigenze delle imprese, rimettendo al centro del confronto istituzionale il ruolo delle rappresentanze delle organizzazioni riconosciute», scrive in una nota. «Al contempo, è fondamentale assicurare la dovuta attenzione verso gli investimenti delle imprese, poiché solo con interventi mirati si possono favorire crescita e competitività. C’è ancora tanto su cui lavorare, e come associazione agricola siamo pronti a fare tutta la nostra parte, già da subito».

