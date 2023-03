Basta appena un’ora per ritrovare il sereno. Anche se a sentire i protagonisti della riunione di maggioranza del centrodestra convocata ieri dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con i vertici regionali e provinciali di tutti i partiti della coalizione (FdI, FI, Psd’Az, Lega, Riformatori, Udc, 20Venti) non c’era nulla da chiarire. «Era una riunione convocata per fare il punto della situazione a un anno dalla fine della consiliatura, c’era la necessità di costruire un rapporto che responsabilizzasse tutte le forze della maggioranza sull'importanza di quest'ultimo anno», dice il sindaco Truzzu al termine dell’incontro. «Da qui rilanciamo un patto fino alla fine del mandato», aggiunge. Ma che il vertice fosse convocato (soprattutto) per far luce sulle frizioni esplose all’interno della maggioranza che appoggia il sindaco è un fatto. «Il chiarimento c’è stato», dice Ugo Cappellacci, parlamentare e coordinatore regionale di FI, il primo a lasciare la riunione insieme ad Antonello Picci, numero uno di FI nel coordinamento provinciale. «L’incontro è stato positivo, adesso aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti», aggiunge.

La sorpresa

A Palazzo Bacaredda, appuntamento alle 17.30 al terzo piano dove si trova l’ufficio del sindaco, uno dopo l’altro arrivano davvero tutti i vertici regionali e provinciali dei partiti di centrodestra: arriva Andrea Piras (Lega), Alice Aroni (Udc), Raffaele Onnis (Riformatori); arrivano anche Christian Stevelli e Nanni Lancioni (fedelissimi del presidente della Regione). Ma arriva soprattutto lui, il presidente della Giunta e segretario del Psd’Az Christian Solinas. Ad accompagnarlo in auto è Antonella Zedda, coordinatrice regionale di FdI (il partito del sindaco). È questo il segno (forse) della volontà di arrivare a un chiarimento. E fissare una specie di patto di non belligeranza tra Comune (Truzzu) e Regione (Solinas) fino a scadenza naturale del mandato. «In realtà abbiamo sempre dialogato, e abbiamo sempre cercato di trovare sintesi rispetto alle posizioni», dice il governatore prima di entrare a Palazzo Bacaredda. «Il mio arrivo con la coordinatrice di FdI testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, che esiste una comunità di governo dell'Isola e del Comune di Cagliari che vuole portare avanti i temi già risolti e risolverne altri. Il nostro obiettivo è riproporci al popolo sardo e ai cagliaritani per continuare a governare dopo una legislatura e una consiliatura che hanno sofferto e non poco di momenti durissimi, come il Covid», aggiunge.

Gli obiettivi

Al termine della riunione, la soddisfazione del sindaco Truzzu è palese. «Ho ritenuto opportuno questo vertice anche alla luce del fatto che abbiamo avviato dei lavori per oltre settanta milioni. Stiamo per aggiudicarne altri per altri 130 milioni entro marzo. E poi c'è il bilancio di previsione che sta per essere approvato», dice. Proprio il documento contabile da oltre 660 milioni di euro era il “nodo” che preoccupava di più il sindaco. Lo conferma quel messaggio di whatsapp inviato domenica a fine mattinata con cui il sindaco ha convocato i vertici dei partiti di maggioranza. “Martedì inizia l’iter sulla discussione del bilancio, vorrei evitare sorprese”. Si, perché nelle ultime due settimane la maggioranza che appoggia il sindaco è finita più volte sull’ottovolante. Con alcuni consiglieri molto vicini al governatore regionale Solinas, ma anche altri esponenti all’interno dello stesso partito del sindaco, che hanno bocciato per due volte una mozione di un consigliere di FdI, affossando la maggioranza. E adesso che comincia la discussione sul bilancio, una partita che per motivi economici non lascia molti margini di manovra, era necessario trovare la quadra tra tutte le forze politiche della coalizione. «La necessità era quella di costruire un rapporto che responsabilizzasse tutte le forze della maggioranza sull’importanza di quest'ultimo anno», ribadisce Truzzu. «C’era solo la necessità di registrare alcuni punti e di stabilire una road map da qui alla fine della legislatura», aggiunge. «Noi riteniamo Cagliari strategica, è la capitale della Sardegna», gli fa eco il governatore Solinas, «e come nel 2019 abbiamo conquistato il governo della Regione e del Comune, adesso siamo orientati a mettere in campo tutte le azioni che sono necessarie affinché si possa confermare il quadro politico attuale, sia alla guida della Regione che a quella del Comune». Caso definitivamente chiuso, quindi.