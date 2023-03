Un patto di amicizia in nome di Sant’Agostino  

Dopo il gemellaggio a Pavia con Cagliari ed Abbasanta in nome di Sant’Agostino, uniti dal trasferimento delle spoglie del santo da Cagliari a Pavia a opera dal re Liutprando nel 722, si è tenuta nel capoluogo una giornata che ha consolidato il patto di amicizia. C’era una delegazione pavese, il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu, mentre la delegazione abbasantese era formata dal sindaco Patrizia Carta, dall’associazione folcloristica con coro e gruppo da ballo, dal coro Armonias. Si è svolto un concerto nel chiostro del palazzo comunale, mentre nel pomeriggio si è svolta una processione dal Comune alla chiesa di Sant’Agostino con i canti abbasantesi durante la messa.

«Nel 2020 venne stretto un patto di amicizia tra Abbasanta, Cagliari e Pavia nel nome di Sant'Agostino . Ieri si è dato inizio in modo solenne con una cerimonia per il 1300° anniversario della traslazione di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia. «Ringrazio il sindaco di Cagliari e gli a mici di Sant'Agostino per l'invito a rappresentare la comunità di Abbasanta, dove grazie all'opera del rettore Ponti che decise di far costruire la chiesa e coltivare questa forte devozione per il Santo», afferma Patrizia Carta. ( s. c. )

