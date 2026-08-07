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Cuglieri
08 agosto 2026 alle 00:15

Un patto  d’amicizia con Padria 

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Cuglieri e Padria si stringono in un patto d’amicizia, per consolidare legami e favorire una collaborazione attiva e solidale. Lo hanno stipulato e firmato le due amministrazioni comunali guidate da Andrea Loche e il collega di Padria, Alessandro Mura. Un legame storico che lega territoriali che «per caratteristiche, specificità e legami tra le comunità rafforzano i rapporti che nel tempo saranno trasformati in un vero e proprio gemellaggio», spiegano i due sindaci.

Padria sorge su un sito sul quale insistono tracce di insediamenti umani risalenti all’età punica. Nell’antichità, secondo la leggenda, in seguito a decadenza economica e agricola della comunità, parte degli abitanti lasciarono il sito e si trasferirono alle pendici del Montiferru, Gurulis Nova, l’attuale Cuglieri.Il patto intende perseguire la collaborazione fattiva e lo «sviluppo nelle tradizioni storiche, culturali, religiose e culinarie, promozione turistica e valorizzazione del territorio. Quindi favorire integrazione dei giovani delle due comunità». ( j. p. )

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