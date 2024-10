Un patto contro la povertà educativa  

Contrastare la povertà educativa e formativa dei più giovani: è questo l’obiettivo principale del Progetto “#Comuniteen”, realizzato dal Comune in diverse zone del capoluogo, da Marina a piazza Garibaldi, per arrivare a Pirri, Is Mirrionis, San Michele e Sant’Elia. «Vogliamo contrastare la povertà educativa, che ci preoccupa e che va affrontata in modo integrato: nessuno deve rimanere indietro», commenta Anna Puddu, assessora comunale alla Salute. «Questi temi richiedono dei canali comunicativi diversi per intercettare i bisogni dei giovani».

Le azioni

Tra i vari progetti c’è Social Truck, ideato da “Efys Aps” e rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 21 anni. L’attività è iniziata lo scorso giugno con la finalità di entrare in relazione con i giovani che frequentano il territorio. Nel corso di questa iniziativa, i giovani coinvolti realizzano anche blog e podcast. L’associazione “Ifos – Centro Studi per la famiglia, l’infanzia, l’adolescenza” sta invece coinvolgendo la fascia d’età tra gli 11 e i 21 anni per favorire una convivenza pacifica tra residenti, commercianti e i giovani che frequentano la Marina e piazza Yenne. In azione, in strada, genitori e ragazzi maggiorenni insieme ad una squadra di psicologi. «Quando si parla di politiche giovanili non si può non parlare di cultura: le due cose sono connesse», afferma Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura. «Puntiamo all’inclusione culturale tra persone di diverse età e nazionalità, per rendere il quartiere della Marina un punto di incontro tra individui con storie diverse».

Cittadini attivi

Con Agorà, portata avanti dalla società cooperativa “La Carovana” in collaborazione con la Municipalità di Pirri, si punta a favorire la cittadinanza attiva, grazie alla collaborazione tra giovani nella fascia 14-21 anni e adulti. «È importante rafforzare le politiche sociali e giovanili. C’è uno scollamento tra i giovani e situazioni di devianza» commenta Maria Laura Manca, presidente della Municipalità. «Per renderli protagonisti è necessario un sistema integrato pubblico-privato».

Ascolto

Tra le altre iniziative c’è Broz (Benessere, relazioni, opportunità - generazione Z), organizzata dalla “Cooperativa Sociale Centro Panta Rei Sardegna” per supportare 210 giovani cagliaritani affinché vengano ascoltati e valorizzati grazie all’alleanza tra adulti e reti territoriali. E l’associazione Unica Radio si occupa della creazione di podcast e di fare radio con progetti itineranti nei quartieri e licei cagliaritani.«È interessante che partecipino tanti soggetti diversi, ciascuno con le proprie competenze, in condivisione con l’amministrazione» commenta l’assessora alla Pubblica Istruzione, Giulia Andreozzi.

