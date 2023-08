Un patto anti-inflazione allargato 

Il fronte anti-inflazione potrebbe vedere anche l’industria in prima linea. Sembrano aver fatto breccia i reiterati appelli del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l'adesione del settore industriale al Patto contro il caro prezzi, similmente a quanto avvenuto in Francia. Nei prossimi giorni alcune sigle del comparto riuniranno i propri consigli direttivi per decidere il da farsi. Se l'ipotesi divenisse certezza si amplierebbero le forze coalizzate dal governo per fermare i rincari nei prossimi mesi, dopo la precedente adesione della grande distribuzione organizzata e del commercio al patto voluto dal Mimit. L’accordo partirà il 1° ottobre e durerà un trimestre, con l'obiettivo di difendere il carrello della spesa dall'offensiva dell’inflazione attraverso prezzi calmierati.

I carburanti

Intanto occhi sempre puntati sui carburanti. I rincari delle ultime settimane potrebbero non aiutare la frenata del carovita certificata anche dall’Istat a luglio: +5,9% dal +6,4% di giugno. Il timore è che l’aumento dei costi di trasporto possa scaricarsi sui prezzi finali dei beni, compresi quelli di prima necessità. Dopo i rialzi, concentrati attorno a Ferragosto, nell’ultima settimana i prezzi alla pompa sono rimasti stabili. L'ultimo aggiornamento del Mimit indica un prezzo medio per la benzina, sulla rete autostradale in modalità self, di 2,021 euro al litro. Per il gasolio invece, sempre in autostrada, lieve ritocco a 1,934 euro al litro rispetto a 1,935 euro rilevato nel weekend.

Tra le regioni, sulla rete stradale la benzina più cara in modalità self è ancora in Basilicata a 1,974 euro al litro, mentre costa meno nelle Marche a 1,927 euro. Tocca 1,989 euro al litro la verde nella provincia di Bolzano. È invece in Calabria e in Sardegna il prezzo medio del gasolio self più alto a 1,877 euro al litro, contro 1,827 euro nelle Marche; al top a 1,895 euro al litro nella provincia di Bolzano.

Il governo per ora sembra mantenersi sulla strada fin qui tracciata: nessun intervento sulle accise e priorità invece al taglio del cuneo fiscale, con l'obiettivo di rendere strutturale la sforbiciata del 7% operata nel corso del 2023. Serviranno una decina di miliardi. Il tema benzina non è entrato nell'ordine del giorno del primo Consiglio dei ministri. E non dovrebbe essere discussa, al momento, nemmeno l'ipotesi circolata nei giorni scorsi di un bonus carburanti da 150 euro per le fasce di reddito più basse.

