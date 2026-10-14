«Un patrimonio l’opera di Gregorio Magno» 

Il desiderio di far conoscere un'opera immortale e il legame personale con la città come filo conduttore della presentazione del volume "Gregorio Magno. Regola pastorale" a cura di don Alessandro Cossu, edito Nerbini. Ieri sera, nell'auditorium della biblioteca Satta si è tenuta la presentazione organizzata da Rosas 1945 eventi con Fabio Rosas e la sua famiglia.

«La presentazione a Nuoro è significativa perché le mie origini da parte di mia madre sono barbaricine, dopodiché sono legato a Nuoro sia per parentele sia per amicizie come la famiglia Rosas, e diversi parrocchiani - dice don Cossu -. Il desiderio è che nella città che ha tanto a cuore la cultura, vengano conosciuti Gregorio Magno e la sua opera».

Don Cossu, parroco a San Teodoro, docente di Patrologia e direttore dell'Istituto superiore di Scienze religiose di Sassari/Tempio, ha fatto conoscere l'opera con l'arcivescovo Gian Franco Saba, don Stefano Paba, e il vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura.

Gli intermezzi musicali sono stati del complesso vocale Anastéa di Nuoro, mentre la giornalista Giovanna Pittalis ha coordinato l'evento. Alla serata hanno partecipato il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, la sindaca di San Teodoro Rita Deretta, intervenuta da remoto, insieme alle autorità civili e militari, e i collaboratori Sirius, Vigilanza La Nuorese e UpLavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA