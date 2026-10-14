SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Biblioteca Satta.
15 ottobre 2026 alle 00:41

«Un patrimonio l’opera di Gregorio Magno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il desiderio di far conoscere un'opera immortale e il legame personale con la città come filo conduttore della presentazione del volume "Gregorio Magno. Regola pastorale" a cura di don Alessandro Cossu, edito Nerbini. Ieri sera, nell'auditorium della biblioteca Satta si è tenuta la presentazione organizzata da Rosas 1945 eventi con Fabio Rosas e la sua famiglia.

«La presentazione a Nuoro è significativa perché le mie origini da parte di mia madre sono barbaricine, dopodiché sono legato a Nuoro sia per parentele sia per amicizie come la famiglia Rosas, e diversi parrocchiani - dice don Cossu -. Il desiderio è che nella città che ha tanto a cuore la cultura, vengano conosciuti Gregorio Magno e la sua opera».

Don Cossu, parroco a San Teodoro, docente di Patrologia e direttore dell'Istituto superiore di Scienze religiose di Sassari/Tempio, ha fatto conoscere l'opera con l'arcivescovo Gian Franco Saba, don Stefano Paba, e il vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura.

Gli intermezzi musicali sono stati del complesso vocale Anastéa di Nuoro, mentre la giornalista Giovanna Pittalis ha coordinato l'evento. Alla serata hanno partecipato il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, la sindaca di San Teodoro Rita Deretta, intervenuta da remoto, insieme alle autorità civili e militari, e i collaboratori Sirius, Vigilanza La Nuorese e UpLavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Campo largo polemico: risorse insufficienti. Espa (Abc Italia): non sono garantiti i contributi figurativi per la pensione

Caregiver, primo sì alla Camera

Sostegno a chi assiste i familiari malati. Cappellacci: risposta attesa da 20 anni 
L’intervista

Fiori, un sardo-americano rossoblù: «Giovani e stadio garanzia di crescita»

È vicepresidente del Cagliari: «Il bilancio è positivo, ora lavoriamo al bando» 
Lorenzo Piras
L’emergenza

Migranti, corto circuito tra Monastir e Olbia

Richiesta di asilo respinta ed espulsione ma i comandanti rifiutano l’imbarco 
Andrea Busia
Palazzo Chigi

Il Governo riapre sullo sconto Irpef

Si valuta l’estensione dell’aliquota al 33% oltre l’attuale soglia dei 50mila euro 