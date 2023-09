Un patrimonio di ricordi da convidere fra i sardi 

os’è l’identità, specie quella di una popolazione che ambirebbe a sentirsi popolo? E che peso gioca la memoria, la ricostruzione di percorsi comuni e condivisi lungo i quali si incrocino vite e destini e anticipi di futuro? Questo giornale ragiona sul tema da tempo, tanto da aver costruito una casa inclusiva – la Biblioteca dell’identità - per regalare opportunità di riflessione ai sardi che lo desiderino (tanti, per inciso, visti i numeri di copie dei libri venduti). Già da cinque anni ha costruito un itinerario di informazione sulla Grande Guerra: lo straordinario lavoro di Guido Rombi, storico di Tempio, aveva consentito di pubblicare a puntate oltre quindicimila nomi di caduti, bel oltre quelli raccolti nell’Albo d’oro. Per dare continuità al progetto, quello che avete fra le mani è l’inserto con cui avviamo il lavoro sulla Seconda Guerra mondiale. Ciascuno di noi reca nella sua storia familiare tracce più o meno vivide che lo collegano all’immane tragedia. Un padre, un nonno, lo zio del vicino di casa: nessuno può dirsi escluso da un avvenimento che ha segnato per sempre la storia dell’Isola. Fra l’altro la Sardegna è stata teatro di guerra, le città obiettivo di bombardamenti, tanto sangue e tante lacrime sono stati versati. Alberto Monteverde, ricercatore e storico militare, ha fatto un lavoro davvero ciclopico. Con la collaborazione dell’Esercito nelle sue articolazioni e del Rotary Club di Quartu, è riuscito a costruire un mole di informazioni senza precedenti: ha avuto accesso ad archivi mai consultati in giro per il mondo da Washington a Londra, ha recuperato documenti e mappe e fotografie finora sconosciuti. Solo un impegno di questa portata poteva consentire di costruire un elenco aggiornato e complessivo dei caduti che mirasse a non dimenticare davvero nessuno. Da questo numero comincia una pubblicazione che vorrebbe diventare qualcosa di più di un inserto, a partire dall’interfaccia sul web (all’indirizzo eroiecadutisardi.unionesarda.it): così com’era accaduto per la Grande Guerra, aspettiamo le storie dei lettori. Vicende di famiglia, curiosità, immagini, storie che possono diventare patrimonio condiviso e prezioso. Sottratto così per sempre a un oblio ingiusto.