Un patentino per gestire meglio Fido 

Un “patentino” per imparare ed essere più consapevoli sulla corretta gestione del proprio Fido. Questo l’obiettivo del corso di formazione gratuita organizzato dalla Asl Ogliastra, in collaborazione con il Comune di Tortolì e l’ordine professionale dei medici veterinari di Nuoro. Grande partecipazione dei proprietari di cani nella due giorni di formazione, per un totale di 16 ore, che si è tenuti sabato 8 e ieri nella sala giunta del Comune. Tanti gli argomenti affrontati per conoscere, capire e vivere meglio col proprio amico a quattro zampe e favorire una convivenza sana e responsabile. Coinvolgenti le lezioni tenute dalla dottoressa Stefania Forlin esperta in comportamento e responsabile scientifico del progetto, dei medici veterinari dell’Asl e formatori patentino Edvige Murino, Aurora Lai, Gabriele Tosciri i quali hanno sottolineato l’importanza di conoscere alcune norme per la detenzione e cura dei cani di qualunque razza, sesso e taglia. L’importanza fondamentale della costruzione del rapporto relazione con il cane e della socializzazione, e il peggiore comportamento il suo isolamento sociale. Un vero successo che ha fatto il pieno di iscritti (30 era il limite) che hanno formulato tante domande per la gestione dei loro pelosi. (f. me.)

